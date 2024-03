Allarme Luis Alberto: lo spagnolo non ha svolto la rifinitura pre-Juve. Affaticamento muscolare

Allarme Luis Alberto in casa Lazio: il fantasista spagnolo non ha svolto la rifinitura alla vigilia del big match con la Juventus. Il "Mago" biancoceleste è alle prese con un affaticamento muscolare e la sua presenza per domani è quindi in dubbio, anche se non va ancora considerato out.

La probabile formazione della Lazio contro la Juventus

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. A disp.: Sepe, Renzetti, Hysaj, Patric, Ruggeri, Cataldi, Coulibaly, Kamada, Castellanos, Saná Fernandes, Pedro, Diego Gonzalez. Allenatore: Tudor.

Le parole di mister Igor Tudor in conferenza stampa

“I nazionali sono tornati tutti senza acciacchi e questo è importanti. Il problema è che sono arrivati tardi e abbiamo lavorato poco. Con gli altri abbiamo lavorato bene in 6-7 allenamenti. I ragazzi hanno avuto la giusta applicazione e voglia. La squadra deve essere lo specchio dell’allenatore, ci vuole però tempo e pazienza per trasformare questa Lazio. Sono qui da poco. Ci provo a farlo in fretta, ma non sarà perfetta la squadra, ma lavoreremo”.