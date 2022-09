Allegri rammaricato: "È un'occasione persa. Con la Salernitana sarà più difficile"

Massimiliano Allegri ha analizzato la sconfitta della Juventus al Parc des Princes. Queste le sue dichiarazioni a Sport Mediaset: "La squadra stasera ha fatto una buona partita, ma dobbiamo vederla come un'occasione persa. Dovevamo sfruttare meglio Mckennie con qualche cross in più, potevamo essere più lucidi. Dobbiamo migliorare sicuramente, ma questa è una occasione persa. Prestazione di Vlahovic? Ha fatto una buona partita, poi non possiamo cambiare giudizi dopo ogni partita. I ragazzi stasera hanno avuto un ottimo spirito, pur rischiando qualcosa. ma i giocatori del PSG hanno una velocità di esecuzione e una tecnica pazzesca, come nessuno al mondo. Quando giochi contro queste squadre, la difficoltà maggiore è quando non hai la palla. Nel primo tempo eravamo troppo timidi, meglio nel secondo tempo. Contro la Salernitana sarà una partita diversa, più difficile perché ci saranno meno spazi".

Un giudizio su Paredes: "I giocatori di un certo livello si vedono subito, da come stoppano la palla, da come pensano la giocata. Adesso dobbiamo battere la Salernitana, perché non possiamo perdere altri punti pesanti".