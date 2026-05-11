Allegri sul possibile ritiro: "Prima fatemi capire quando giochiamo. Furlani? È venuto in spogliatoio"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto a Sky Sport dopo la brutta sconfitta con l'Atalanta di questa sera. Di seguito le sue dichiarazioni: "Non abbiamo più possibilità di sbagliare, in questo momento c'è poco da spiegare. Dobbiamo recuperare le energie e preparare la partita di Genova, sapendo che sarà una gara difficile, ma anche che abbiamo tutte le carte in regola per vincere".

Sul possibile ritiro: "Per quanto riguarda il ritiro, finché non sappiamo quando giochiamo... Una volta che ce lo diranno, farò il programma della settimana".

Su Furlani: "Furlani è venuto negli spogliatoi".

Sulla partita di stasera: "Eravamo partiti anche abbastanza bene, ma dopo 7-8 minuti abbiamo preso gol. In questo momento alla prima occasione prendiamo gol, dobbiamo stare più attenti e fare una partita solida a Genova".

Sulla priorità del collettivo: "Dobbiamo mettere da parte tutti gli obiettivi singoli, non abbiamo più bonus da giocare. Non stiamo tanto a pensare, facciamo. Riprendiamo le energie e da martedì prepariamo la partita di Genova nel modo giusto".

Su cosa lo preoccupa di più: "Abbiamo perso quella solidità difensiva che avevamo, siamo troppo frettolosi. Facciamo un po' di casotto in campo e siamo un po' disordinati per la troppa voglia di vincere. Su questo dobbiamo lavorare, pensate all'Udinese".

Sul momento di difficoltà: "Sapevo che sarebbe arrivato, ma non me lo immaginavo così. Ormai è stato, pensiamo non al passato ma a cosa possiamo fare. Ripartiamo dai 15-20 minuti del finale".