Allegri toglie Leao e lui non la prende bene: "Mancano ancora 20 minuti, non cambiarmi"
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Rafa Leao non ha preso benissimo la scelta di mister Massimiliano Allegri di sostituirlo al 66' della gara contro la Lazio (dentro Nkunku al suo posto) e a nulla è valso l'abbraccio consolatorio del tecnico del Diavolo. "Mancano 20 minuti, non togliermi", ha affermato l'attaccante portoghese quando ha visto il suo numero di maglia sul tabellone delle sostituzioni.
Intanto la Lazio resta in vantaggio per 1-0 con rete di Isaksen al 26'.
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