Ufficiale
Sambenedettese, colpo sulle corsie esterne: dall'Arezzo arriva Perrotta
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La Sambenedettese ufficializza l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno classe 2004 Francesco Perrotta, reduce dall'esperienza con l'Arezzo.
Nuovo rinforzo per la Sambenedettese, che continua a muoversi sul mercato. Il club rossoblù ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Francesco Perrotta, esterno di centrocampo classe 2004 proveniente dall'Arezzo.
Sambenedettese, ufficiale l'arrivo di Francesco Perrotta dall'Arezzo
La U.S. Sambenedettese comunica il trasferimento a titolo definitivo del calciatore classe 2004 Francesco Perrotta dall’Arezzo.
Originario di Cosenza, l’esterno di centrocampo è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Monterosi mentre nella passata stagione ha compiuto il salto in C con l’Arezzo, vincitore del torneo del girone B.
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