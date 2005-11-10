Ufficiale Sambenedettese, rinforzo in difesa: preso Nicolò Gigli

La Sambenedettese ufficializza l'acquisto a titolo definitivo del difensore Nicolò Gigli, reduce dalla promozione in Serie B con l'Arezzo.

Nuovo rinforzo per la difesa della Sambenedettese. Il club rossoblù ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Nicolò Gigli, difensore centrale classe 1996 proveniente dall'Arezzo, con cui ha conquistato la promozione in Serie B nell'ultima stagione.

Sambenedettese, ufficiale l'arrivo di Nicolò Gigli dall'Arezzo

La U.S. Sambenedettese comunica di essersi aggiudicata le prestazioni sportive del calciatore classe 1996 Nicolò Gigli proveniente dall’Arezzo a titolo definitivo.

Difensore centrale di vasta esperienza, Gigli si forma calcisticamente tra le fila della Fiorentina e, da lì, compie il salto in serie C con il Lecce nella s.s. 2015/16. Dal Salento, il suo percorso calcistico tocca le piazze di Matera, Terni, Rieti, Bolzano, Potenza, Rimini ed, infine, Arezzo, con la cui società centra la promozione diretta in B nella stagione appena trascorsa e nella quale diventa una pedina fondamentale dello scacchiere di mister Bucchi.

A Nicolò un caloroso benvenuto a tinte rossoblù, con l’augurio di vivere una stagione ricca di soddisfazioni personali e calcistiche!