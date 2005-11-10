Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Desenzano, colpo per il reparto offensivo: arriva Biondi

Desenzano, colpo per il reparto offensivo: arriva Biondi TUTTOmercatoWEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:31Serie C
Il Desenzano ufficializza l'ingaggio dell'esterno offensivo Kevin Biondi, che firma un contratto biennale fino al 2028.

Nuovo rinforzo per il reparto offensivo del Desenzano. Il club biancazzurro ha ufficializzato l'ingaggio di Kevin Biondi, esterno classe 1999 che ha firmato un contratto biennale con scadenza il 30 giugno 2028.

Desenzano, ufficiale l'arrivo di Kevin Biondi

Il Desenzano F.C. è lieto di annunciare l’arrivo diKevin Biondi, che ha sottoscritto con ilclub biancazzurroun contratto biennale con scadenza fissata al30 giugno 2028.

Nato a Catania il 10 febbraio 1999, Biondi è unesterno offensivoin grado di ricoprire diversi ruoli nella zona avanzata del campo, che fa della corsa e della capacità di inserirsi alcune delle sue caratteristiche principali.

Desenzano F.C., ecco Biondi: storia e dati

Cresciuto nel settore giovanile del Catania, Kevin ha maturato una significativa esperienzatra Serie B e Serie C, vestendo nel corso della carriera le maglie di Catania, Pordenone, Rimini, Virtus Francavilla, Union Clodiense e, nell’ultima stagione, Livorno. Formazione con la quale ha collezionato32 presenze e 2 retinel campionato di Serie C 2025/2026.

Il Desenzano F.C.dà il benvenuto a Kevin e gli augura di raggiungere tutti i suoi obiettivi e di squadra con la nostra maglia e i nostri

Articoli correlati
Livorno, innesto di qualità per le corsie esterne: ha firmato Kevin Biondi Livorno, innesto di qualità per le corsie esterne: ha firmato Kevin Biondi
Union Clodiense scatenata: annunciati ben cinque nuovi innesti: fra cui Kevin Biondi... Union Clodiense scatenata: annunciati ben cinque nuovi innesti: fra cui Kevin Biondi
UFFICIALE: Virtus Francavilla, rinforzo a centrocampo. Preso lo svincolato Kevin... UFFICIALE: Virtus Francavilla, rinforzo a centrocampo. Preso lo svincolato Kevin Biondi
Altre notizie Serie C
Atalanta U23, addio a Fiogbé: l'attaccante passa all'Athens Kallithea UfficialeAtalanta U23, addio a Fiogbé: l'attaccante passa all'Athens Kallithea
Perugia, il gruppo Arena Curi presenta un'offerta per acquistare il club Perugia, il gruppo Arena Curi presenta un'offerta per acquistare il club
Pescara, colpo in mediana: biennale per Bilal Erradi UfficialePescara, colpo in mediana: biennale per Bilal Erradi
Catania, termina il rapporto con il ds Ivano Pastore: risolto il contratto UfficialeCatania, termina il rapporto con il ds Ivano Pastore: risolto il contratto
Cosenza, altra operazione in uscita: Mazzocchi ad un passo dallo Spezia TMWCosenza, altra operazione in uscita: Mazzocchi ad un passo dallo Spezia
Barletta, super colpo per la Serie C: arriva Anthony Partipilo UfficialeBarletta, super colpo per la Serie C: arriva Anthony Partipilo
Sambenedettese, rinforzo in difesa: preso Nicolò Gigli UfficialeSambenedettese, rinforzo in difesa: preso Nicolò Gigli
Sambenedettese, colpo sulle corsie esterne: dall'Arezzo arriva Perrotta UfficialeSambenedettese, colpo sulle corsie esterne: dall'Arezzo arriva Perrotta
Editoriale di Tommaso Bonan Immagine box laterale di Tommaso Bonan Le 5 cose impossibili da pronosticare nei primi 20 giorni di calciomercato
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, Oulai in arrivo in Italia dopo una giornata al limite della follia: la ricostruzione
Immagine top news n.1 Francia, l'annuncio di Deschamps: "Domani cala il sipario". Zidane sarà il nuovo ct
Immagine top news n.2 Atalanta, avanti con Ederson: il centrocampista ha rinnovato il contratto
Immagine top news n.3 Bologna, Bernardeschi: "Vogliamo tornare subito in Europa. Futuro? Non è il momento..."
Immagine top news n.4 Spalletti su Vlahovic: "Quello che potevo fare l'ho fatto. La porta è aperta, ma deve citofonare"
Immagine top news n.5 Lo sfogo di Fonseca: "Amorim accolto al Milan da Cardinale, quando arrivai io non c'era nessuno"
Immagine top news n.6 L'infanzia operaia, il miracolo di Verona e l'Europa col Genoa: addio a Osvaldo Bagnoli
Immagine top news n.7 Guardiola esclude il ritorno in panchina a breve: "Voglio capire quale sarà la mia vita"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Uno scippo tira l'altro: Pellegrini dopo Celik? Massara e la sua vendetta nei confronti della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Celik alla Juve, ecco com'è andata: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Italiane in ritardo sul mercato? Per ora no. Juve e Inter: tempo di prendere esempio da altri club
Immagine news podcast n.3 Summerville alla Roma e Alajbegovic all'Atalanta: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Il Cagliari di Accardi e Pisacane ha le idee chiarissime sul progetto da costruire
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Chi può rilanciarsi tra Amorim, Sarri, Allegri? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Fattori: "Kean via a 40 mln? Ci penserei. Fagioli potrebbe partire"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Alberto Di Chiara: "40 mln per Kean oggi farebbero comodo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, focus sulle cessioni: Atletico su Nico Gonzalez, Besiktas per Cabal
Immagine news Serie A n.2 Milan su Uzun? L'Eintracht frena: "Non ci risulta che voglia lasciare il nostro club"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, tutto fatto per Oulai: arriva per 25 milioni più 4 di bonus e il 10% di futura rivendita
Immagine news Serie A n.4 Bergomi ricorda Bagnoli: "Avanti anni luci. Ogni tanto gli scappava qualche parola in dialetto"
Immagine news Serie A n.5 Milan e Juventus osservano i preliminari di E. League: tocca al Besiktas di Italiano
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Oulai in arrivo in Italia dopo una giornata al limite della follia: la ricostruzione
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Natta si presenta: "Qui per crescere e conquistare un posto"
Immagine news Serie B n.2 Palumbo: "A Palermo mi trovo come mai prima. Non possiamo sbagliare nulla"
Immagine news Serie B n.3 Padova, fatta per Carissoni: battuta la concorrenza dell'Avellino
Immagine news Serie B n.4 Vicenza, Zamuner apre a Valoti: "Siamo fidanzati, manca solo il matrimonio"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, vicino il colpo Scotti a parametro zero: è l'ex capitano della Primavera del Milan
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Lauritsen e Ravanelli sono arrivati in ritiro: presto l'ufficialità
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Atalanta U23, addio a Fiogbé: l'attaccante passa all'Athens Kallithea
Immagine news Serie C n.2 Perugia, il gruppo Arena Curi presenta un'offerta per acquistare il club
Immagine news Serie C n.3 Pescara, colpo in mediana: biennale per Bilal Erradi
Immagine news Serie C n.4 Catania, termina il rapporto con il ds Ivano Pastore: risolto il contratto
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, altra operazione in uscita: Mazzocchi ad un passo dallo Spezia
Immagine news Serie C n.6 Barletta, super colpo per la Serie C: arriva Anthony Partipilo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inghilterra-Argentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inghilterra-Argentina, le quote vedono avanti la squadra di Tuchel: analisi, precedenti e possibili protagonisti
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Francia-Spagna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, rinforzo sulla fascia: presa Linnea Borbye
Immagine news Calcio femminile n.2 L’Azzurra Agnese Bonfantini è una nuova giocatrice del Como 1907 Femminile
Immagine news Calcio femminile n.3 Chmielinski è una nuova calciatrice del Parma. L'ex Napoli e Sassuolo firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Cherubini: "Lavoriamo sulle basi costruite l'anno scorso. Buon avvio"
Immagine news Calcio femminile n.5 West Ham, acquistata a titolo definitivo Cascarino dalla Juve: ha firmato un triennale
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, la norvegese Harviken saluta e va a titolo definitivo Aston Villa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Guardiola ct della Nazionale? A volte i miracoli avvengono, anche se…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 17 luglio 1994, la finale del Mondiale americano. A Pasadena Baggio manda alto il rigore
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto della Juventus Çelik
Newsticker
17:10 Il vivaio incassa anche a distanza di anni: dalla Fifa quasi un miliardo di dollari ai club formatori
09:31 Morto Osvaldo Bagnoli, l’allenatore del Verona campione d’Italia 1985
16/07 Agenti, la Corte Ue rafforza la Fifa: via libera ai paletti sulle commissioni e sulle procure
15/07 Tutto il cuore dell’Argentina: rimonta l’Inghilterra e torna in finale
15/07 Il Mondiale dei record: numeri, pubblico e spettacolo senza precedenti