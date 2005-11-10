Ufficiale Desenzano, colpo per il reparto offensivo: arriva Biondi

Il Desenzano ufficializza l'ingaggio dell'esterno offensivo Kevin Biondi, che firma un contratto biennale fino al 2028.

Nuovo rinforzo per il reparto offensivo del Desenzano. Il club biancazzurro ha ufficializzato l'ingaggio di Kevin Biondi, esterno classe 1999 che ha firmato un contratto biennale con scadenza il 30 giugno 2028.

Desenzano, ufficiale l'arrivo di Kevin Biondi

Il Desenzano F.C. è lieto di annunciare l’arrivo diKevin Biondi, che ha sottoscritto con ilclub biancazzurroun contratto biennale con scadenza fissata al30 giugno 2028.

Nato a Catania il 10 febbraio 1999, Biondi è unesterno offensivoin grado di ricoprire diversi ruoli nella zona avanzata del campo, che fa della corsa e della capacità di inserirsi alcune delle sue caratteristiche principali.

Desenzano F.C., ecco Biondi: storia e dati

Cresciuto nel settore giovanile del Catania, Kevin ha maturato una significativa esperienzatra Serie B e Serie C, vestendo nel corso della carriera le maglie di Catania, Pordenone, Rimini, Virtus Francavilla, Union Clodiense e, nell’ultima stagione, Livorno. Formazione con la quale ha collezionato32 presenze e 2 retinel campionato di Serie C 2025/2026.

Il Desenzano F.C.dà il benvenuto a Kevin e gli augura di raggiungere tutti i suoi obiettivi e di squadra con la nostra maglia e i nostri