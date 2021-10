Allegri: "Torna Rabiot, out Bernardeschi e Kean. Domani gara non da giocare ma da vincere"

Vigilia di Juventus-Sassuolo per Massimiliano Allegri, che in conferenza stampa fa il punto sulle condizioni della squadra: "Abbiamo recuperato Rabiot, fuori Bernardeschi e Kean. Queste sono le ultime, più o meno tutti a disposizione. Il Sassuolo gioca molto bene, pulito a calcio. Hanno buoni giocatori, con una buona tecnica; Dionisi sta dimostrando di essere un bravo allenatore e sta facendo vedere buone cose. È una gara non da giocare, da vincere. Ci sono partite da giocare, come contro l'Inter. E partite da vincere, come domani".

