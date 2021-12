Allegri: "Vittoria meritata, anche se regaliamo troppe palle. Ora non abbassiamo la guardia"

La Juventus riparte dopo il pari col Venezia, ai microfoni di Dazn il tecnico Massimiliano Allegri ha analizzato il 2-0 conquistato sul campo del Bologna: "Era questione di riprendere a capire i momenti della partita, oggi i ragazzi hanno fatto bene la fase offensiva, anche se potevamo sfruttare meglio alcune occasioni, e quella difensiva. Rispetto a Venezia siamo entrati in campo meglio come approccio, non bene come gestione della palla perché abbiamo regalato alcune situazioni pericolose. Però devo dire che la squadra ha fatto una buona partita, è una vittoria meritata che non ci deve far abbassare la guardia. Ora abbiamo Cagliari che ci servirà per prepararci al meglio per due mesi meravigliosi da giocare".