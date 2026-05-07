Ambrosini critico: "Il Milan ora non ha più niente. È una squadra senza animo e presuntuosa"

Massimo Ambrosini ha vinto tutto con il Milan e oggi è opinionista per Cronache di Spogliatoio. Analizzando le partite che sta disputando la squadra di Massimiliano Allegri, ha parlato così dello stato di forma dei rossoneri: "Hanno sempre avuto, soprattutto nella prima parte di stagione, un'anima e uno spirito abbastanza riconoscibile. Non erano una squadra presuntuosa, erano una squadra umile".

Il problema è che adesso le cose sono cambiate: "Era una squadra che non aveva gioco, che non ha mai avuto, ma aveva delle giocate. Ora secondo me non ha più niente: non ha un animo, è presuntuosa perché non è più nemmeno umile perché la non prestazione col Sassuolo testimonia la percezione che c'è".

Serve dunque un gran finale di stagione per scongiurare l'esclusione dalla Champions: "Il Milan si aggrappava alle giocate, alla personalità di due giocatori in particolare, perché il Milan è stato retto da Modric e Rabiot: se ne manca uno la squadra ha meno personalità. In questo momento il Milan non ha nulla se non una cosa fondamentale: un margine di vantaggio che lo sta salvando e probabilmente lo salverà nell'arrivare all'unica cosa che conta".