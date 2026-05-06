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Ambrosini: "Luis Enrique simile a Gasperini, PSG favorito in finale di Champions"

Ambrosini: "Luis Enrique simile a Gasperini, PSG favorito in finale di Champions"TUTTO mercato WEB
Dimitri Conti
Oggi alle 23:10Serie A
Dimitri Conti

Sarà Paris Saint-Germain contro Arsenal la finale di questa edizione della Champions League, grazie al pareggio ottenuto al ritorno della semifinale della massima competizione europea per club sono i francesi a qualificarsi all'ultimo atto, che si gioca alla Puskas Arena di Budapest il prossimo 30 maggio.

Presente nella cabina di commento dell'Allianz Arena per raccontare PSG-Bayern su Prime Video, l'ex centrocampista Massimo Ambrosini si proietta già alla finalissima della Puskas Arena del 30 maggio prossimo: "La favorita non può non essere il PSG, per la qualità dei suoi giocatori e per l'impianto di gioco. Però una finale è sempre aperta, direi qualcosina di più del 50% di possibilità a loro".

Prosegue e conclude quindi Ambrosini: "Luis Enrique ha richiesto un'applicazione difensiva che imponeva di appiccicarsi ai propri uomini di riferimento, una filosofia che in Italia ha iniziato, un po' diversamente ma con principi simili, Gasperini dieci anni fa. Ora Luis Enrique lo sta facendo in un modo nuovo".

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