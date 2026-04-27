Ambrosini: "Milan-Juve brutta, con l'Inter c'è un grosso gap. I rossoneri prendano Lewandowski"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, è intervenuto a DAZN per commentare lo 0-0 di ieri sera con la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Partita brutta, dominata dall'attenzione. Chi affronta il Milan, anche se sembra che i rossoneri non possano essere pericolosi, poi sta più attento perché conosce la forza dei giocatori di Allegri in ripartenza. Credo che entrambi gli allenatori siano sodisfatti di questo punto. Tra l'Inter e le altre c'è un grosso gap a livello di gol segnati. Il Milan terminerà probabilmente con la miglior difesa, ma poi dovrà prendere giocatori che fanno gol. Lewandowski? Se fossi il Milan, lo prenderei".