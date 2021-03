Ancora Raiola contro la FIFA: "Sogno un calcio onesto. Gli americani ci salveranno"

Nella lunga intervista rilasciata a The Athletic, Mino Raiola ha lanciato ulteriori bordate alla FIFA: “Il mio sogno è che non esista più. Voglio vedere un calcio diverso, più onesto. Ci sono scandali ogni anno, non può essere una coincidenza: è come se facesse parte del DNA della FIFA. È un’istituzione a cui diamo potere senza alcuna ragione, non capisco le federazioni che ne voglio fare parte. Non abbiamo bisogno di loro, non accetterò mai che siano i miei capi. Combatterò per dare potere ai giocatori, quel potere che la FIFA vuole togliergli. Gli americani ci hanno già salvato dopo la seconda guerra mondiale, e così anche quando hanno arrestato la gente della FIFA. Penso che ora il modello americano dimostrerà a tutti che la FIFA è una vecchia rete di potere, senza un posto nella società moderna”.