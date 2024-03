Antognoni: "Per la Fiorentina porte sempre aperte. L'addio nel 2021? Ci rimasi male"

Giancarlo Antognoni, a pochi giorni dal suo 70° compleanno, parla così a Tuttosport della sua carriera, legata indissolubilmente ad una maglia (e una città). Quella della Fiorentina: "So di aver fatto nella mia vita e nella mia carriera la scelta più giusta. Per i fiorentini è come se non avessi mai smesso di giocare. Fossi andato a Torino, a Milano, a Roma non credo sarebbe stato lo stesso".

Proprio il Milan affronterà sabato una Fiorentina segnata da un nuovo lutto, la scomparsa del dg Barone, dopo quello vissuto con il capitano Astori. Lei fra l'altro nel 2018 era dirigente del club e Pioli l'allenatore dei viola.

"Impossibile dimenticare quella tragedia, ero a Udine quando successe, fu devastante. La scomparsa di Barone l'ho vissuta da fuori. Ma come fu per Davide anche stavolta alla squadra e alla società è venuto a mancare un punto di riferimento. Cosa fare? Se ripenso a 6 anni fa dico che un grande dolore ti porta a compattarti ancor di più, è il solo modo per cercare di ripartire come seppe fare pur nella sofferenza la Fiorentina di Pioli. Sono sicuro che Italiano e i tifosi ci riusciranno".

Quando nel 2021, sotto la gestione Commisso, chiuse con il club viola affermò di essersi sentito quanto mai deluso e declassato: da technical manager le dissero che sarebbe passato al settore giovanile e lei rifiutò.

"Provai grande amarezza, ci rimasi male, poi però si va avanti".

Ritiene impossibile un suo ritorno in Fiorentina?

"No. Tutto può succedere, le mie porte sono sempre aperte. Ho sempre vissuto la Fiorentina come un privilegio".