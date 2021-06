Argentina, Lautaro: "Il ct si fida di me. Indossare questa maglia è la cosa più bella che ci sia"

Lautaro Martinez è stato criticato in patria per non aver trovato il gol nelle prime giornate della Copa America, ma ieri notte, al primo pallone toccato ha messo a segno il 4-1 definitivo contro la Bolivia nell'ultima partita del girone che ha spalancato le porte ai quarti di finale contro l'Ecuador: "Sono tranquillo. L'allenatore si fida di me, come lo staff tecnico e i miei compagni - ha dichiarato a TyCSport - Cerco sempre di fare del mio meglio, certe volte la palla entra, altre no. Io sono tranquillo perché do sempre tutto. Indossare questa maglia è la cosa più bella che ci sia. Affronteremo la fase finale nel miglior modo possibile. L'Ecuador è un rivale molto tosto, ci riposeremo per dare il massimo. Ogni volta che vesti la maglia dell'Argentina devi dare tutto per vincere".