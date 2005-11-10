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Addio Massara: ora sarà una Roma davvero a immagine e somiglianza di Gasperini

Addio Massara: ora sarà una Roma davvero a immagine e somiglianza di GasperiniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 17:20Serie A

Frederic Massara non è più il Direttore Sportivo della Roma, la notizia che era nell'aria ormai da settimane è diventata nel frattempo ufficiale. Nella sostanza è il trionfo della linea che riconduce a Gian Piero Gasperini, figura totalizzante e non soltanto in panchina, come hanno imparato a conoscere i tifosi giallorossi, ma soprattutto i suoi ex compagni di viaggio in dirigenza, Claudio Ranieri prima e Massara ora, che hanno fatto le spese per un rapporto personale incrinatosi.

Da oggi, 29 maggio 2026, inizia a tutti gli effetti il percorso di una Roma fatta a immagine e somiglianza del suo condottiero Gian Piero Gasperini. Perché, appunto, il mister di Grugliasco è più che un semplice allenatore. La Roma, nello specifico la famiglia Friedkin che la detiene ed amministra, si stanno fidando e affidando in toto a Gasperini, che d'altronde ha riportato la squadra a partecipare alla Champions League, a distanza di oltre 7 anni dall'ultima volta.

Quanto potrà durare questo progetto su misura di Gasperini della Roma non è ancora dato a sapersi, ma di certo c'è che questo concetto sarà corroborato dall'imminente arrivo in dirigenza di Tony D'Amico, l'uomo che ha costruito l'Atalanta campione di Europa League nel 2024, che vanta un rapporto eccellente con il Gasp, tanto da indurlo a spingere per il suo approdo in giallorosso. Che, ancora qualche ora, diventerà presto realtà: è l'ennesimo step della Roma totalmente gasperiniana.

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