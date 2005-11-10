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Reggiana, è addio con Domenico Fracchiolla: il direttore sportivo sollevato dall'incarico
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La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale. Domenico Fracchiola lascia la Reggiana. Di seguito il comunicato del club:
AC Reggiana e Domenico Fracchiolla dividono le rispettive strade. La Società comunica la decisione di non proseguire nella stagione alle porte il percorso con il direttore sportivo e il direttore tecnico, Gennaro Scognamiglio. A loro il Club granata rivolge un ringraziamento per l’impegno profuso e i migliori auguri per le future sfide professionali e personali.
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