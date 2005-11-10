Ufficiale
Arriva un rinnovo atteso in casa Bologna: c'è la firma per un altro anno di De Silvestri
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Tutto confermato: Lorenzo De Silvestri non lascia e rilancia, firmando un nuovo contratto di durata annuale con il Bologna, alla bellezza di 38 anni compiuti da poco più di un mese.
A dare il carattere di certezza e di ufficialità alla notizia è stato lo stesso Bologna attraverso i propri canali di comunicazione: "Il Bologna FC 1909 comunica di avere prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo De Silvestri fino al 30 giugno 2027".
La prosecuzione dell'avventura di De Silvestri al Bologna era stata di fatto già anticipata ieri con la pubblicazione dei convocati da Tedesco per il primo giorno di ritiro in quel di Casteldebole, tra i quali figurava appunto anche l'esperto terzino.
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