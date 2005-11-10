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Dopo gli anni a Cagliari e Olbia, torna in Sardegna Pennington: biennale con la Torres

Dopo gli anni a Cagliari e Olbia, torna in Sardegna Pennington: biennale con la Torres TUTTOmercatoWEB
© foto di Sandro Giordano
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 13:54Serie C

Torna in Sardegna, dopo gli anni prima al Cagliari e poi all'Olbia, Nicholas Pennington, che è un nuovo acquisto della Torres: il centrocampista classe 1998 ha firmato un contratto biennale con la formazione rossoblù, valido quindi fino al 30 giugno 2028.
Di seguito, la nota del club:

"La Torres comunica il tesseramento di Nicholas Pennington. Il centrocampista australiano con cittadinanza italiana nelle precedenti due stagioni ha vestito la maglia del Perth Glory con cui ha totalizzato 44 presenze, 6 gol e 3 assist nella massima serie australiana. Classe 1998, in passato ha giocato per il Wellington Phoenix e per l’Olbia in Serie C dal 2017 al 2021. Prodotto del settore giovanile del Cagliari, vanta anche 5 presenze con la Nazionale Under 23 dell’Australia. Pennington firma un contratto biennale".

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