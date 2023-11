Arthur dopo il Genk: "Fiorentina, questo è lo spirito. Qui mi trovo molto bene con tutti"

Arthur, centrocampista della Fiorentina, ha parlato dopo il successo per 2-0 contro il Genk ai canali ufficiali del club viola, mostrando tutta la sua felicità per la qualificazione ai playoff raggiunta e per il momentaneo primo posto, che vorrebbe dire ottavi: "È’ stata una partita difficile vinta di squadra. Abbiamo lottato fino alla fine e questo è lo spirito".

Quanto è soddisfatto di questo avvio a Firenze?

“Mi trovo molto bene con tutti: compagni, tifosi, città. Oggi è stata una gran giornata, abbiamo giocato con qualità e lottato per cercare la vittoria”.

Una vittoria cercata anche nel cambio di modulo.

“Bravo il mister che ha messo una squadra diversa in campo. Sono felice”.

Poco tempo per festeggiare perché ora arriva la Salernitana.

“Ancora manca molto per il campionato, ma ora sfruttiamo questa vittoria per un po’ di relax. Da domani torneremo a lavoro”.