Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Asse caldo Betis-Roma: più di un sondaggio per Angelino, chieste informazioni anche per Dovbyk

Asse caldo Betis-Roma: più di un sondaggio per Angelino, chieste informazioni anche per Dovbyk TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
autore
Tommaso Bonan
Oggi alle 10:39Serie A

Nelle ultime ore il Betis Siviglia ha chiesto informazioni su Angelino e ha avviato più di una semplice sondaggio con la Roma. A riferirlo è l'edizione romana del Corriere della Sera, secondo il quale il club giallorosso non si opporrebbe alla cessione dell'esterno spagnolo classe 1997.

Per l'operazione in uscita che riguarda Angelino, eventualmente, resterebbe da capire la formula, ovvero se il giocatore possa partire in prestito o a titolo definitivo. Nel frattempo, parallelamente allo spagnolo, sempre il Betis ha provato a sondare il terreno anche per Dovbyk: troppa alti però i costi dell'ucraino, che la Roma ha a bilancio ancora per 25 milioni.

Intanto, ricordiamo, la UEFA dopo la riunione della Prima Camera del Club Financial Control Body (CFCB) in merito ai target fissati per la stagione 2025/2026 in termini di settlement agreement, nella giornata di ieri ha fatto sapere che la stessa Roma ha leggermente superato l’obiettivo intermedio fissato per l’esercizio finanziario conclusosi nel 2025: da qui l'ammenda di 2 milioni di euro. Avendo inoltre registrato un rapporto tra costo della rosa e ricavi superiore al 70% per l’anno solare 2025, al club giallorosso è stata inflitta anche un’ulteriore ammenda di 4 milioni di euro.

Articoli correlati
Roma, la permanenza di Angelino non è scontata: dalla Spagna il primo interessamento... Roma, la permanenza di Angelino non è scontata: dalla Spagna il primo interessamento
Angelino vuole tornare a volare per la Roma: in ritiro col club, l'obiettivo è la... Angelino vuole tornare a volare per la Roma: in ritiro col club, l'obiettivo è la conferma
Angelino smentisce di aver chiesto la cessione alla Roma: "Fake, non è vero" Angelino smentisce di aver chiesto la cessione alla Roma: "Fake, non è vero"
Altre notizie Serie A
Fiorentina, Paratici: "Commisso mi ha chiesto una squadra competitiva e duratura"... Live TMWFiorentina, Paratici: "Commisso mi ha chiesto una squadra competitiva e duratura"
Fiorentina, Ferrari: "Non traccio obiettivi: vogliamo crescere e aumentare il valore... Live TMWFiorentina, Ferrari: "Non traccio obiettivi: vogliamo crescere e aumentare il valore del club"
Hauge: "Al Milan esperienza bellissima, lo tifo ancora oggi. Che beffa per la Champions"... Hauge: "Al Milan esperienza bellissima, lo tifo ancora oggi. Che beffa per la Champions"
Il 36enne Darmian non vuole ancora ritirarsi: ci pensa l'Udinese per il dopo-Ehizibue... Il 36enne Darmian non vuole ancora ritirarsi: ci pensa l'Udinese per il dopo-Ehizibue
Asse caldo Betis-Roma: più di un sondaggio per Angelino, chieste informazioni anche... Asse caldo Betis-Roma: più di un sondaggio per Angelino, chieste informazioni anche per Dovbyk
Juventus, nome nuovo per l'attacco: contatti esplorativi per Yeremay Hernandez Juventus, nome nuovo per l'attacco: contatti esplorativi per Yeremay Hernandez
Lazio, operazione alla Gila: dal Real Madrid ecco il giovane Galassi. I dettagli... Lazio, operazione alla Gila: dal Real Madrid ecco il giovane Galassi. I dettagli dell'affare
Tiribocchi: "Intrigante il progetto Atalanta. Gimenez se resta al Milan può rilanciarsi"... Esclusiva TMWTiribocchi: "Intrigante il progetto Atalanta. Gimenez se resta al Milan può rilanciarsi"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Una gestione da dilettanti per il club italiano più titolato in Europa. Milan, così non va e le scuse sono finite. Se Cardinale non ha il tempo di stare dietro alla società si faccia da parte. Ibrahimovic non è il dirigente giusto
Primo piano
Immagine top news n.0 Gravina: "FIGC, dovevo andarmene già prima. Malagò o Abete? Lascio in buone mani"
Immagine top news n.1 Milan, occhi su Gonçalo Ramos: il portoghese piace ad Amorim. Darwin Nunez l'alternativa
Immagine top news n.2 Altro colpo di scena in casa Milan. Krosche non arriverà, continua la ricerca del ds
Immagine top news n.3 Giornata calda in casa Inter: dal rinnovo di Chivu all'arrivo di Provedel, il punto
Immagine top news n.4 Chi dev'esser riscattato: il punto sui possibili acquisti a titolo definitivo in arrivo in Serie A
Immagine top news n.5 Partita super a Dallas: l'Inghilterra comincia col piede giusto e cala il poker alla Croazia
Immagine top news n.6 La Roma sfora il settlement agreement: multa da 6 milioni. Buone notizie per Inter e Milan
Immagine top news n.7 Genoa, si sblocca l'arrivo di Baldanzi: fumata bianca con la Roma. Tutti i dettagli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La situazione del Milan non inquieta solo i tifosi rossoneri. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 De Vrij pensa all'addio all'Inter. Palestra, resta la distanza: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Arthur, Pavard & Co: a volte ritornano, quanti giocatori di troppo per le big
Immagine news podcast n.3 Il Milan sfida la maledizione portoghese. Ma dirigenza e allenatore parleranno la stessa lingua?
Immagine news podcast n.4 A Lukaku e Vlahovic converrebbe rimanere dove sono. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Caos Milan, Di Napoli: "La chiave di lettura è semplice: gli addetti ai lavori si parlano..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Fenomeno Leo Messi, è il migliore di sempre? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Roma, Lucchesi: "Scudetto 2001 davvero meritato. E per portare Batistuta..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Paratici: "Commisso mi ha chiesto una squadra competitiva e duratura"
Immagine news Serie A n.2 Il 36enne Darmian non vuole ancora ritirarsi: ci pensa l'Udinese per il dopo-Ehizibue
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, tra poco la conferenza stampa di fine stagione del dg Alessandro Ferrari
Immagine news Serie A n.4 Asse caldo Betis-Roma: più di un sondaggio per Angelino, chieste informazioni anche per Dovbyk
Immagine news Serie A n.5 Juventus, nome nuovo per l'attacco: contatti esplorativi per Yeremay Hernandez
Immagine news Serie A n.6 Lazio, operazione alla Gila: dal Real Madrid ecco il giovane Galassi. I dettagli dell'affare
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Di Nardo infiamma la Serie B: cinque club sulle tracce del bomber del Pescara
Immagine news Serie B n.2 Possanzini sceglie il SudTirol, oggi l'annuncio. Sfuma la trattativa con la Sampdoria
Immagine news Serie B n.3 Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: ancora otto squadre senza allenatore
Immagine news Serie B n.4 Pisa, ci siamo per Bianco: ha firmato la risoluzione col Monza. Si attende l'annuncio
Immagine news Serie B n.5 Ricci: "Alla Sampdoria per Pirlo, spiace non aver conquistato la A. Ma ho amato la piazza"
Immagine news Serie B n.6 V. Entella, Gozzi: "Vogliamo tenere Di Mario e Tiritello. Brunori? Fuori budget per noi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cristian Cerretti in uscita dal Pontedera: 5 squadre interessate, i dettagli
Immagine news Serie C n.2 Pescara, il sogno è doppio: Lorenzo e Roberto Insigne insieme in biancazzurro
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Maiuri saluta il Cerignola. Va al Sorrento
Immagine news Serie C n.4 Bari, si valuta Salvatore Aronica per la panchina: la situazione
Immagine news Serie C n.5 Crotone, Veltri continuerà in rossoblù: esercitato il diritto di riscatto dal Picerno
Immagine news Serie C n.6 Spezia, si continua a trattare con Zurkowski per l'addio. Ma ballano 800mila euro
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inghilterra-Croazia, esordio già decisivo per il girone?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostici Mondiali
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Francia-Senegal
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como, Nielsen è il nuovo direttore tecnico in Serie A: è stato ct di Danimarca e Giappone
Immagine news Calcio femminile n.2 Il Parma sceglie la continuità: Valenti confermato come tecnico della formazione femminile
Immagine news Calcio femminile n.3 Domani il sorteggio dei play off UEFA per il Mondiale: Italia testa di serie. Le rivali possibili
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia recupera una posizione nel Ranking FIFA: ora è 13ª e vede la top ten
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, c'è il rinnovo di Laura Peruzzo: firma fino al 2027 con opzione
Immagine news Calcio femminile n.6 La Juventus Women giocherà ancora a Biella: rinnovato l'accordo con il comune. La nota
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mister promozione: l'incredibile storia di Marco Gaburro Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Conferme, santoni, illuminati e scommesse: le panchine della Serie A sono variopinte
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 18 giugno 2008, Luis Enrique è il nuovo allenatore del Barcellona B. Suo primo incarico
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del gruppo I del Mondiale 2026
Newsticker
07:11 Fair play finanziario: Inter e Milan fuori dal settlement, Roma ancora sotto esame
05:43 Inghilterra in grande spolvero (4 a 2 alla Croazia). Stecca il Portogallo di CR7 (1 a 1 con il Congo)
17/06 “No” al calcio-spezzatino e prezzi calmierati: la petizione dei tifosi arriva in Senato
17/06 Adidas, corsa alle divise del Mondiale: vendite in crescita e sfida a Nike
15/06 Iran-Nuova Zelanda finisce in parità (2 a 2), fischi all’inno e applausi finali ai giocatori