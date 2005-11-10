Asse caldo Betis-Roma: più di un sondaggio per Angelino, chieste informazioni anche per Dovbyk

Nelle ultime ore il Betis Siviglia ha chiesto informazioni su Angelino e ha avviato più di una semplice sondaggio con la Roma. A riferirlo è l'edizione romana del Corriere della Sera, secondo il quale il club giallorosso non si opporrebbe alla cessione dell'esterno spagnolo classe 1997.

Per l'operazione in uscita che riguarda Angelino, eventualmente, resterebbe da capire la formula, ovvero se il giocatore possa partire in prestito o a titolo definitivo. Nel frattempo, parallelamente allo spagnolo, sempre il Betis ha provato a sondare il terreno anche per Dovbyk: troppa alti però i costi dell'ucraino, che la Roma ha a bilancio ancora per 25 milioni.

Intanto, ricordiamo, la UEFA dopo la riunione della Prima Camera del Club Financial Control Body (CFCB) in merito ai target fissati per la stagione 2025/2026 in termini di settlement agreement, nella giornata di ieri ha fatto sapere che la stessa Roma ha leggermente superato l’obiettivo intermedio fissato per l’esercizio finanziario conclusosi nel 2025: da qui l'ammenda di 2 milioni di euro. Avendo inoltre registrato un rapporto tra costo della rosa e ricavi superiore al 70% per l’anno solare 2025, al club giallorosso è stata inflitta anche un’ulteriore ammenda di 4 milioni di euro.