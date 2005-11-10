Roma, la permanenza di Angelino non è scontata: dalla Spagna il primo interessamento

Dopo un'annata complicata e condizionata da problemi fisici, il futuro di Angeliño potrebbe essere lontano dall'Italia. Il laterale spagnolo è reduce da una stagione in cui ha trovato pochissimo spazio, frenato soprattutto dalle difficoltà legate alle sue condizioni di salute che ne hanno limitato il rendimento fin dalle prime settimane.

Ora il classe '97 è chiamato a rilanciarsi, ma la sua permanenza alla Roma non appare così scontata. Secondo quanto riportato da Il Tempo, sulle tracce del difensore ci sarebbe il Deportivo La Coruña, club che starebbe valutando concretamente la possibilità di riportarlo in Spagna. Per Angeliño si tratterebbe di un ritorno nel calcio del suo Paese dopo le esperienze maturate all'estero negli ultimi anni. Al momento non risultano trattative avanzate, ma l'interesse del Deportivo rappresenta un elemento da monitorare nelle prossime settimane.

Molto dipenderà anche dalle valutazioni della società e dalle ambizioni del giocatore, desideroso di lasciarsi alle spalle una stagione da dimenticare e tornare protagonista con continuità. Il mercato estivo potrebbe dunque aprire nuovi scenari per il terzino spagnolo, alla ricerca di una ripartenza dopo mesi particolarmente difficili.