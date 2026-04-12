Assist all'esordio dal 1' per Elphege: "Avevo un buon feeling, sono consapevole di me stesso"
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L'attaccante crociato Nesta Elphege, intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio col Napoli per 1-1, ha commentato così il suo esordio da titolare con tanto di assist: "Sono davvero contento per la mia prima gara da titolare e per l’assist".
Ti aspettavi di giocare?
"Avevo un buon feeling. Sono consapevole di me stesso".
Cosa vi siete detti con Cuesta?
"Questa settimana durante gli allenamenti abbiamo lavorato molto, anche con Strefezza per migliorare la nostra connessione".
Come ti senti adesso?
"Mi sento davvero bene, sono contento del mio esordio".
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