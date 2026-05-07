Elphege: "Sapevo che c'era Pellegrino, ma non sono venuto al Parma solo per fare presenza"

Nesta Elphege, attaccante del Parma, non credeva fosse possibile che L'Equipe avesse deciso di andare a Collecchio per intervistarlo. Il centravanti ha rivelato un retroscena sull'interesse dei ducali: "Quando mio padre ha scoperto che mi volevano, mi ha detto: 'Era un grande club quando eri piccolo, con grandi giocatori, come Lilian Thuram'. A volte si ritrovavano fianco a fianco durante le partite delle giovanili nella regione di Parigi; sono piccoli segni del destino...".

Ha ripercorso la sua carriera subito dopo il primo gol in Serie A?

"No, non proprio. Sono sempre riuscito a gestire le mie emozioni. Anche se so che il mio percorso non è uguale a quello di altri, non ho particolari complessi. Non sono uno che pensa troppo alle cose, anche se, quando sono a casa, immerso nei miei pensieri, mi rendo conto di quanto velocemente cambi il mondo del calcio, considerando da dove vengo".

Come ha fatto il Parma a notarla Grenoble quest'inverno?

"Sono un giocatore che sa fare tutto. Mi piace giocare spalle alla porta, ma anche inserirmi alle spalle della difesa, e sono abbastanza veloce per la mia altezza (1,96 m). Il Parma non ha usato giri di parole. Sapevo già che Mateo Pellegrino giocava in attacco, ma non sono qui solo per fare presenza".