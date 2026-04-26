Assist di Dimarco a gol di Thuram: Inter in vantaggio a Torino al 24'
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Inter in vantaggio all'Olimpico Grande Torino dopo meno di mezz'ora dall'inizio della sfida contro i granata di D'Aversa. Cross di Dimarco da dentro l'area di rigore, con il pallone arrivato all'esterno dopo un rimpallo, e colpo di testa sul secondo palo di Marcus Thuram che non ha lasciato scampo a Paleari. 0-1 dunque per i nerazzurri al 24'.
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