Live TMW Aston Villa, Emery: "Ottimo risultato. Rowe ci ha messo più in difficoltà del previsto"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo dell’Aston Villa sul Bologna nell'andata dei quarti di finale di Uefa Europa League 2025-2026 (1-3 il risultato finale firmato dalle reti di Konsa, Rowe e la doppietta di Watkins), è intervenuto Unai Emery. Il tecnico spagnolo ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

23.38 - Inizia la conferenza stampa di Unai Emery.

Era il tipo di partita che si aspettava?

"Un ottimo risultato. La prima parte della partita non abbiamo controllato bene il gioco come avremmo voluto. Non abbiamo concesso molto ma in un paio di occasioni e nel loro gol annullato per fuorigioco abbiamo rischiato. Alla fine il risultato ci premia e abbiamo un vantaggio in vista del ritorno. Nella seconda parte del match abbiamo attuato il nostro piano anche per quanto riguarda la costruzione delle azioni per arrivare ai nostri attaccanti. In alcuni casi potevamo fare scelte di passaggio migliori ma abbiamo comunque giocato un buon secondo tempo. Loro hanno spinto molto e ce lo aspettavamo, specialmente con i subentrati, avevano fatto la stessa cosa a Roma. Io ho cercato di mantenere l'equilibrio tattico e nel match di ritorno cercheremo di essere responsabili e seri",

Quanto è soddisfatto di come i suoi giocatori hanno approfittato degli errori del Bologna?

"Watkins è stato bravissimo, ha giocato in maniera molto intelligente. Gioca sempre per la squadra e oggi è stato premiato con due gol: una cosa positiva sia per lui sia per noi. Nel secondo tempo siamo riusciti a raggiungerlo più spesso attraverso il gioco, anche con la costruzione di Emiliano Martinez, nel primo tempo invece abbiamo faticato a trovarlo. I ragazzi sono stati fantastici, ora cercheremo di prenderci la qualificazione".

Che minaccia è stata per la sua squadra Rowe?

"Sta giocando molto bene in questa stagione. Lo abbiamo affrontato ad inizio stagione e da quel momento, in termini di analisi che abbiamo fatto, è cresciuto molto e sta giocando in maniera fantastica. Oggi ci ha messo più in difficoltà rispetto a quello che avevamo preventivato. Ma non è solo lui, anche Bernardeschi e Castro sono ottimi giocatori".

23.44 - Termina la conferenza stampa di Unai Emery.