Atalanta, Carnesecchi crede alla rimonta Champions: "Strada lunga, siamo fiduciosi"
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Il portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Juventus valido per la 32^ giornata di Serie A.
C'è l'idea di dare fastidio anche per la Champions?
"La strada è ancora lunga e siamo fiduciosi. Cerchiamo di continuare così e stasera di portare a casa qualcosa".
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