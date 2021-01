Atalanta, conferme dall'Inghilterra: chiesto allo United il prestito di Diallo fino al 30 giugno

Dopo il botta a risposta a distanza tra Solskjaer e Gasperini, dall'Inghilterra oggi arrivano ulteriori indiscrezioni sul futuro del talento classe 2002 Amad Diallo. Come scrive il Manchester Evening News, l'Atalanta avrebbe chiesto al Manchester United la permanenza a Bergamo - con la formula del prestito - del giovane esterno d'attacco fino a fine stagione. I Red Devils, come confermato ieri in conferenza stampa dal loro allenatore, in un primo momento vorrebbero però avere a disposizione fin da questo gennaio il loro nuovo acquisto.