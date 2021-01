Solskjaer aspetta Diallo, ma Gasperini vuole trattenerlo: "Potrebbe restare qualche altro mese"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Sassuolo, mister Gian Piero Gasperini ha parlato anche del mercato di gennaio e di una possibile "soluzione interna" da sfruttare nella seconda parte di questa stagione: "Stiamo bene così, poi il mercato deve ancora iniziare. L'operazione Maehle non è di quelle che cadono dal cielo all'ultimo momento. La società sarà sempre vigile sul mercato, io non ci penso. Ci sono molte soluzioni, abbiamo anche una soluzione interna molto interessante. Non so se sarà possibile, vediamo... La squadra è a posto, se qualcuno avrà la possibilità di giocare di più è giusto così. C'è un esubero sulle fasce con l'arrivo di Maehle, poi dopo se ci sono delle situazioni individuali di qualcuno che ha esigenze particolari vedremo".

Qual è la soluzione interna nello specifico?

"La soluzione interna è quella di Amad Diallo: è stato venduto al Manchester, è un ragazzino di 18 anni che sta facendo cose molto buone e che potrebbe rimanere qualche mese qui e poi trasferirsi. È di quelli che è cresciuto molto, è una cosa che piace a me, non so se sarà possibile. Siamo a posto così", le dichiarazioni del tecnico dell'Atalanta.

La possibile permanenza fino a giugno dell'attaccante classe 2002 mal si sposerebbe tuttavia con le previsioni del Manchester United, visto che mister Solskjaer in persona lo attende già a breve tra le fila dei Red Devils.