Man United, Solskjaer sull'arrivo di Diallo: "Aspettiamo tutti i documenti. Spero arrivino a breve"

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato di Amad Diallo, il cui arrivo dall'Atalanta è previsto entro fine mese ed è soggetto al superamento delle visite mediche e al permesso di lavoro nel Regno Unito che gli dovrà essere concesso: "Stiamo aspettando tutta la documentazione, ma non vedo alcun ostacolo. Spero non ci sia troppo tempo ancora da aspettare per il suo arrivo. Non vedo l'ora che arrivi, penso che sia riuscito a mostrare le sue qualità in breve tempo. Ovviamente deve imparare a giocare in Inghilterra, dove il calcio è a un altro livello. Gli daremo tutto il tempo necessario".