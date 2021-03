Atalanta, Gasperini: "Real? Ogni gara ha la sua storia, proveremo a metterli in difficoltà"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Sport Mediaset alla vigilia del match di ritorno contro il Real Madrid valido per gli ottavi di finale di Champions League:

L'impresa sembra quasi impossibile, cosa vi fa pensare che non lo sia?

"Il fatto che abbiamo poco o niente da perdere giocando il club più blasonato al mondo contro una squadra molto forte e dopo il risultato negativo dell'andata. Speriamo che le nostre migliori armi sia sufficienti per metterli in difficoltà".

Non giocare al Bernabeu davanti a 80mila persone quanto può avvantaggiarvi?

"Da un lato l'assenza di pubblico ci può aiutare, dall'altro ci dispiace perché è innegabile che abbiamo iniziato questa avventura sperando di poter affrontare le big nei migliori stadi d'Europa. Andiamo avanti cercando di fare la migliore figura possibile".

Rispetto all'andata magari sperate di poter giocare dal primo all'ultimo minuto in undici?

"Noi dobbiamo cercare di non snaturarci e cercare di vedere, applicando il nostro gioco, quanto possiamo essere competitivi, All'andata è durata troppo poco e poi ci siamo dovuti difendere. Domani vogliamo restare in partita e vedere se riusciamo a metterli in difficoltà".

Il Real Madrid, per bocca dei suoi protagonisti, teme l'Atalanta. È un orgoglio per voi?

"Indubbiamente sì. Avranno rispetto perché abbiamo dimostrato il nostro valore in Champions e ce lo siamo conquistati sul campo. Ogni partita ha la sua storia e domani è un bellissimo test anche per noi per capire a che punto siamo".