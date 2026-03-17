Live TMW Atalanta, Hien: "Contento di questi tre anni. Kane? Sarà un bel duello"

19:40 – Domani si giocherà Bayern Monaco-Atalanta di Champions League. Isak Hien presenta così la gara valida per gli Ottavi di ritorno della Coppa dei Campioni. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore nerazzurro in diretta dall'Allianz Arena. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 20:00.

20:10 - Comincia la conferenza stampa di Hien

Come sarà affrontare Kane?

"Sarà un grande duello così come affrontare gli attaccanti più forti del mondo, ma cambierà poco: la priorità è farsi trovare pronti".

TMW - Cosa le manca per il grande salto?

"Sono migliorato molto in questi anni e penso sempre partita dopo partita. Sono fatto così e da quando sono arrivato in Italia ho sentito sempre il bisogno di migliorarmi. Vogliamo affrontare alla grande la gara di domani".

Cosa vi siete detti dopo il pareggio di San Siro?

"E' un pareggio che ci ha dato tanta forza. Abbiamo affrontato l'Inter ed è stata una squadra difficile da giocarci contro. Siamo contenti del risultato e vogliamo continuare così".

Quanta voglia di rivalsa c'è dopo l'andata?

"Molta. Noi vogliamo riscattarci facendo tesoro di quella che è stata la gara dell'andata".

Quanto la sta aiutando l'Atalanta?

"Tantissimo perché sono cresciuto molto all'Atalanta e mi sto portando delle soddisfazioni giocando in questi stadi".

Come si prepara una gara come questa?

"Come ha detto il mister, dobbiamo affrontare questa prova con grande orgoglio. Daremo il massimo domani".

Che parola aveva scritto nella famosa lavagna di Palladino?

"Gruppo. Perché è la sensazione che ho avuto dell'Atalanta: un gruppo che da tutto indipendentemente dai risultati. Quando giocavo a Verona la sensazione era che quando si affrontava l'Atalanta bisognava lottare su ogni pallone. Sono molto orgoglioso di essere qui".

20:41 - Termina la conferenza di Hien