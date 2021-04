Atalanta, Ilicic: "Futuro? Voglio finire bene la stagione, poi vedremo cosa succederà"

Autore del gol vittoria per la sua Atalanta contro la Fiorentina, Josip Ilicic ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il triplice fischio al Franchi: "Abbiamo rischiato di non vincerla? Siamo conosciuti per questa cosa, per noi non è mai chiusa la partita, ma se dobbiamo rialzarci è la nostra forza. Dobbiamo migliorare su questi aspetti, sul due a zero dovevamo difenderci meglio e chiuderla prima. L'abbraccio con Romero? Gli ho detto che se avessi segnato l'avrei abbracciato, ma era una battuta, prima dovevo entrare e segnare. Se mi aspettavo di giocare di più? Non voglio parlare di questo: voglio finire bene la stagione, e poi vedremo cosa succederà".