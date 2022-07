Atalanta-Inter, resta distanza per Pinamonti. E la Dea non vuole garantire la recompra

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Andrea Pinamonti. Sul quale resiste l'interessamento da parte dell'Atalanta che però offre all'Inter circa 15 milioni di euro. I nerazzurri rispondono con 20 e in tutto questo la Dea non sembra al momento convintissima di accettare la famosa recompra richiesta dall’ad Beppe Marotta.