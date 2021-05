Atalanta-Juventus, la finale: da Dybala a CR7, quante possibili cessioni fra i bianconeri

vedi letture

Non c'è solo Gianluigi Buffon nella lista dei possibili partenti dalla Juventus dopo questa sera. Anzi, la realtà è che, diverrsamente dall'Atalanta, c'è la necessità di fare partire qualcuno con ingaggio pesante, ma anche sfoltire la rosa in caso di mancata qualificazione in Champions League. Ovviamente il mirino è puntato su Cristiano Ronaldo, considerato il video delle sue auto che lasciano Torino, ma non è l'unico che potrebbe non vedere la nuova Juventus, che sia di Pirlo o meno.

CORTEGGIATI - A dir la verità non sono in molti. Ramsey, che piace all'Arsenal, così come Bentancur per cui ci sono stati sondaggi anche recenti di Barcellona e Liverpool. L'altro nome spendibile è quello di De Ligt, ma l'intenzione non è quella di lasciare la Juventus. Di fatto solo loro tre ad avere mercato, gli altri saranno soggetti alle scelte e alle spinte altrui.

CHI SALUTA - La lista qui è lunghissima. A parte Buffon c'è anche Chiellini che potrebbe essere all'ultimo atto, pur non avendo ancora sciolto le riserve. Per Dybala c'è solo un anno di contratto, il rischio è quello della scadenza per poi decidere autonomamente il futuro. Cristiano Ronaldo è già stato citato, ma anche Morata potrebbe anche non restare: servono 10 milioni per prolungare il prestito. Alex Sandro ha già la valigia pronta da parecchio tempo, l'intenzione sarebbe quella di vendere Szczesny... Ma a chi?