Atalanta, Palladino: "Vincere aiuterebbe per gli ottavi di Champions, ma niente calcoli"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della partita che attende la sua squadra contro il Chelsea, sfida valevole per la 6^ giornata della Fase Campionato di Champions League.

Ha detto Palladino, proiettandosi alla sfida: "Sappiamo che i tre punti valgono tanto per la qualificazione diretta (agli ottavi di finale e senza passare dal playoff, ndr), però non dobbiamo fare calcoli ma misurarci, contro una squadra forte. La Champions è bella, ti alza il livello anche in campionato e in questo momento siamo dentro tre competizioni. Mi serve vedere una squadra che faccia una grande prestazione, per poi ributtarci sabato sul campionato".