Atalanta, Percassi: "Coppa Italia ha un valore simbolico. Esserci vuol dire che lavoriamo bene"

“Un trofeo è un premio soprattutto per i tifosi”. Parola di Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta intervistato da La Gazzetta dello Sport nello speciale dedicato ai bergamaschi: “Poterlo alzare ha soprattutto un valore simbolico per una provinciale come noi. Ma già tornare in finale dopo due anni vuol dire che stiamo lavorando bene”.

A inizio stagione cosa avrebbe scelto tra vincere la Coppa Italia o andare in Champions?

“Di non scegliere. La coppa ha un peso più sentimentale, la Champions una valenza più pratica”.