Atalanta-Real 0-1, Mijatovic: "Livello merengue preoccupante, ma mi aspettavo di più dalla Dea"

Predrag Mijatovic, ex attaccante ed ex dirigente del Real Madrid, ha commentato così la vittoria dei blancos a Bergamo nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Il discorso qualificazione non è chiuso, ma ancora aperto. L'assenza di Casemiro al ritorno sarà pesante, perché in questo momento è un giocatore insostituibile per Zidane. Mi aspettavo molto di più da parte dell'Atalanta ieri, anche se il Real alla fine ha vinto con una prestazione deludente e in superiorità numerica. Real tra le favorite per la Champions? Non scherziamo, oggi siamo ben al di sotto del livello di Bayern Monaco, Manchester City o Paris Saint-Germain. Questo è veramente preoccupante", le sue dichiarazioni a Cadena SER.