Atalanta-Real Madrid, il rosso a Freuler il 15° a favore dei Blancos in Champions League

Atalanta in dieci uomini dopo pochi minuti del match contro il Real Madrid a causa dell’espulsione comminata a Remo Freuler. Un cartellino rosso che porta a 15 il numero di espulsioni alle rivali dei Blancos nelle gare ad eliminazione diretta in Champions League. Al pari del madrileni c’è altra grande del calcio spagnolo, il Barcellona.

15 - Real Madrid have seen their opponents receive a red card on 15 occasions in the knockout stages of the Champions League, the joint-most for any team alongside Barcelona. Tradition. pic.twitter.com/cI3eLKf2Qn

— OptaJean (@OptaJean) February 24, 2021