Atalanta, Romero negativo al Covid-19: domani contro il Napoli sarà in campo. Il comunicato

Via libera per il difensore dell'Atalanta, Cristian Romero, che potrà tornare in campo già dalla gara di domani in Coppa Italia contro il Napoli dopo essersi negativizzato dal Covid-19. Questo il comunicato del club: "Atalanta B.C. comunica che in data odierna, martedì 2 febbraio, il Laboratorio di analisi che aveva refertato il tampone di Cristian Romero il 29 gennaio, considerato l’esito negativo dei 3 test eseguiti fra sabato 30 gennaio e lunedì 1 febbraio, ha provveduto a rianalizzare il primo tampone riscontrando la negatività anche di questo. L’ATS di Bergamo ha pertanto preso atto della negatività del tampone effettuato da Romero il 29 gennaio".