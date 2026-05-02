Atalanta, Zappacosta: "Periodo non semplice, ma oggi vogliamo vincere ad ogni costo"
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Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, è stato intervistato da DAZN prima della gara casalinga contro il Genoa, valida per la 35esima giornata di Serie A: "E' stata una settimana come tutte le altre, nel calcio ci vuole equilibrio. Veniamo da un periodo non semplice, ma oggi cercheremo di vincere a tutti i costi. Io credo che giocare tanto aiuti a entrare più facilmente in condizione, anche se può portare un po' di stanchezza, giocando in Europa negli ultimi anni ci abbiamo fatto l'abitudine, questo non deve essere un alibi".
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