Inter, Ausilio: "Chivu entrato nella testa dei ragazzi. Mercato? Qualcosa faremo"

Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria dello scudetto: "Dopo le prime tre giornate vacillava l'idea di Chivu: "No, assolutamente. Sarebbe facile dirlo adesso, ma credetemi, fin dall'inizio abbiamo pensato che fosse l'allenatore giusto, che aveva tutte quelle qualità tecniche e morali per ricostruire certezze in questa squadra, che aveva bisogno di cambiare testa. Non è un problema di moduli o tattica, ma di quello che avevano lasciato la finale di Champions e quel finale di campionato perso per un punto.

Lui è entrato subito nel modo giusto nella testa dei ragazzi, sapevamo che sarebbe stata una stagione importante e così è stato. L'abbiamo conclusa con una cavalcata pazzesca e uno Scudetto strameritato. Il segreto? Non c'è un segreto particolare, c'è la voglia di costruire sempre qualcosa di importante. Può sembrare banale, ma è stato sottovalutato che siamo un gruppo affiatato, con persone brave, ognuno con le proprie competenze e responsabilità, e siamo riusciti tutti a indirizzare verso un'unica strada le rispettive qualità. Abbiamo vinto 3 scudetti in 6 anni con 3 allenatori diversi, questo è un dato pazzesco. Non è mai facile e ci siamo riusciti con questa alternanza di allenatori, con un gruppo storico di calciatori fantastici e con qualche giovane inserito quest'anno che ha dato subito un contributo importante alla causa.

Il mercato? Qualcosa faremo. Ci sono giocatori in scadenza di contratto e al di là di questo c'è sempre la voglia di migliorarsi. Questa è la forza della società, non ci si accontenta mai. Prima di occuparci del mercato dobbiamo però pensare a una partita importante, quella del 13 maggio, la Coppa Italia a cui teniamo tantissimo ed è un ulteriore trofeo che vorremmo portare a casa. Dopo avremo il tempo di dedicarci al mercato con calma sapendo che qualcosa andrà fatto. Pensare di avere una squadra sempre forte richiede comunque la necessità di continuare a investire e ad aggiornare il livello di un gruppo che è competitivo ma può essere migliorato".