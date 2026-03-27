Australia, Circati: "Adesso le ultime 8 partite col Parma, poi penserò solo ai Mondiali"

Il centrale difensivo del Parma Alessandro Circati ha parlato subito dopo la vittoria della sua Australia per 1-0 sul Camerun, match nel quale è stato in campo per 80 minuti: “È andata bene. Giocare con i nuovi compagni è qualcosa a cui dobbiamo abituarci prima dei Mondiali e questo penso che sia il palcoscenico perfetto per farlo, per metterci alla prova. Non ci sono molte partite in Nazionale, quindi quando ci sei devi davvero sfruttarle al massimo. Non ci si capisce ancora bene tra di noi, ma ci stiamo lavorando”, evidenzia ParmaLive.com.

Come va con il CT Tony Popovic?

“E' un allenatore molto severo, era così anche da giocatore. Ci mette le cose molto in chiaro e non ha una formazione titolare fissa. Ogni ritiro, ogni partita c’è sempre in palio un posto per tutti. Non c'è nessuno che abbia il posto assicurato. È sempre una battaglia, che alla ti rende solo migliore”.

Giochi praticamente sempre in Serie A, poi viaggi e giochi anche con l’Australia. Come stai vivendo tutto questo, a pochi mesi dal Mondiale?

“Sono molto emozionato. Non ci penso troppo e sono abbastanza tranquillo. Credo che l'unico modo per descriverlo sia dire che sono molto concentrato su ciò che ho davanti. Ovviamente ora sono qui, poi quando sarà il momento di tornare in Italia, sarò molto concentrato sulle ultime otto partite lì e poi mi concentrerò completamente sui Mondiali. Andremo lì per dare il meglio di noi e ottenere il maggior numero di risultati positivi possibile”.