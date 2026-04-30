Parma, Circati e il retroscena con Chivu: "Dopo l'infortunio non dovevo giocare, poi..."

Alessandro Circati, difensore del Parma, nel corso della sua intervista rilasciata ai canali ufficiali della società emiliana in maglia crociata, si è soffermato anche sul rientro dall'infortunio e ha raccontato un retroscena che lo lega al tecnico Cristian Chivu, nel frattempo divenuto allenatore dell'Inter.

Ha infatti rivelato Circati: "La prima partita era tutto uno sperimentare i movimenti, però mi sono sentito bene, per quanto rimanesse quel punto di domanda. Sentivo di aver aiutato la squadra dopo essere rimasto fuori per tanto tempo. Mi avevano detto che non avrei dovuto giocare, che non c'era fretta e di riposarmi. Poi però eravamo sotto pressione e avevamo degli infortunati, ricordo che il giorno prima Chivu mi chiede come mi sento".

Prosegue e conclude Circati: "Gli ho detto che volevo giocare e lo sapeva, mi risponde che aveva bisogno e che avrei giocato. Siamo una squadra giovane, di ragazzi che vogliono crescere e fare percorsi importanti. Questa è la filosofia e il modo in cui si affrontano le cose qui".

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