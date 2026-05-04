Parma, Circati elogia Cuesta: "È stato bravo a valorizzarci e a farci esprimere al meglio"

Il difensore del Parma Alessandro Circati è intervenuto ai microfoni ufficiali del club ducale al termine della gara persa per 2-0 contro l'Inter. Queste le sue considerazioni: "L’obiettivo della salvezza è stato raggiunto, ma la mentalità che vogliamo portare nelle ultime partite è quella giusta. Non vogliamo accontentarci: l’intenzione è continuare a fare bene, provare a conquistare punti e toglierci soddisfazioni sia a livello personale sia come squadra".

Il difensore italoaustraliano ha poi ha analizzato il match: "Oggi abbiamo affrontato la partita con l’idea di provare a vincere, contro un avversario di grande livello come l’Inter, che ha dimostrato durante tutta la stagione il proprio valore. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, ma abbiamo cercato di giocarcela con coraggio e personalità. Questo finale di campionato deve servirci per crescere ancora, consolidare quello che abbiamo fatto e migliorare".

Infine, una considerazione sul Mister Carlos Cuesta: "È molto bravo a valorizzare ogni giocatore e a metterci nelle condizioni di esprimere al meglio le nostre qualità. Il lavoro che stiamo facendo con lui ci sta aiutando tanto, sia dal punto di vista individuale sia come gruppo".