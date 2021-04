Avete gestito male CR7? Pirlo: "Col Portogallo avrebbe dovuto giocare una gara in meno"

vedi letture

Nove gare in un mese e mezzo, non pensa ci sia stato un problema di gestione di Cristiano Ronaldo che salterà la gara più importante di questo filotto? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia del match contro l'Atalanta - gara valida per la 31esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Le valutazioni sono state fatte, e quando giocava è perché stava bene. Purtroppo le tre gare in nazionale hanno portato a questo accumulo. Anche lui mi diceva che in nazionale avrebbe dovuto giocare solo due gare, poi quel gol annullato con la Serbia e il non riuscire a fare i sei punti l'hanno portato a giocare anche la terza altrimenti sarebbe tornato a disposizione della Juve prima della terza gara. Un accumulo di tutto, di viaggi e partite, può portare alla stanchezza. L'ha detto anche Guardiola, ci sono state troppe partite e le rose sono troppo corte e queste sono le conseguenze. L'abbiamo visto anche in Champions, con Lewandowski che non ha potuto giocare i quarti di Champions per un infortunio rimediato in nazionale".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Andrea Pirlo.