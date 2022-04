Bagni pessimista sul destino di Osimhen: "Rimarrà a Napoli al massimo un altro anno"

L'ex centrocampista del Napoli Salvatore Bagni è intervenuto sulle frequenze di Tele A per parlare dell'argomento del giorno in casa Napoli, vale a dire Osimhen e il suo futuro: "Il valore di Osimhen c'è per il mercato internazionale. Penso che un altro anno De Laurentiis glielo conceda a meno che non arrivino offerte irrinunciabili superiore ai cento milioni di euro. Se prima una sola aveva offerto quei cento milioni, il Newcastle, adesso potrebbero aumentare le proposte, quindi vuol dire che anche gli altri club hanno visto dei miglioramenti. Kravatshkelia lavora di più e segnerà molto meno di Insigne".