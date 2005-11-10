Caso Banda-Lecce, la partita legale non finisce con la multa: cosa succede ora

Nella giornata di ieri, venerdì 16 ottobre, il Lecce ha diffuso la notizia della decisione presa dal Collegio Arbitrale in merito al caso che ha scosso l'ambiente giallorosso nel corso della scorsa estate, quello legato a Lameck Banda. Il Collegio Arbitrale ha inflitto all’esterno zambiano una maxi multa di 256.250 euro, accogliendo le richieste del Lecce che gli ha contestato il mancato rientro in campo con il resto del gruppo.

Il lodo del 16 ottobre ha confermato la scadenza dell’accordo al 30 giugno 2027 e riconosciuto il grave inadempimento del giocatore. Come riporta Tuttosport, però, la partita legale non finirà qui: resta aperto il procedimento Fifa che coinvolge anche l’Al-Swehly. Nel quale, come ricorda il quotidiano, il Lecce chiede un risarcimento danni e ulteriori sanzioni. Su queste richieste si attende ancora che venga presa una decisione.

Il comunicato del Lecce su Banda

"Il Collegio Arbitrale, accogliendo le domande dell’U.S. Lecce, ha accertato che il rapporto di lavoro con il Calciatore Lecce, secondo le pattuizioni contrattuali , aveva termine il 30 giugno 2027, nonché il grave inadempimento del sig. Lameck Banda per non avere, a muovere dall’1° Luglio 2026, messo a disposizione le proprie energie lavorative e ripreso lo svolgimento dell’attività sportiva nonostante le convocazioni. Conseguentemente il Collegio Arbitrale ha irrogato al calciatore le sanzioni disciplinari previste dall’Accordo Collettivo costituite in particolare da una multa pari a euro 256.250,00.

È attualmente pendente innanzi ai competenti organi di giustizia F.I.F.A. il distinto procedimento nei confronti del calciatore e della società Al-Swehly Sports Club finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal recesso senza giusta causa e la comminazione a carico del sig. Lameck Banda e del club delle sanzioni disciplinari previste dalle normative internazionali".