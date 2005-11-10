Il Collegio Arbitrale dà ragione al Lecce e sanziona Lameck Banda: ecco quanto dovrà pagare

U.S. Lecce S.p.a. comunica sui propri canali ufficiali che in data odierna il Collegio Arbitrale previsto dall’Accordo Collettivo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Serie A ed Associazione Italiana Calciatori, ha emesso il Lodo conclusivo della proceduta avviata nei confronti del sig. Lameck Banda.

Il comunicato ufficiale del Lecce

"Il Collegio Arbitrale, accogliendo le domande dell’U.S. Lecce, ha accertato che il rapporto di lavoro con il Calciatore Lecce, secondo le pattuizioni contrattuali , aveva termine il 30 giugno 2027, nonché il grave inadempimento del sig. Lameck Banda per non avere, a muovere dall’1° Luglio 2026, messo a disposizione le proprie energie lavorative e ripreso lo svolgimento dell’attività sportiva nonostante le convocazioni. Conseguentemente il Collegio Arbitrale ha irrogato al calciatore le sanzioni disciplinari previste dall’Accordo Collettivo costituite in particolare da una multa pari a euro 256.250,00.

È attualmente pendente innanzi ai competenti organi di giustizia F.I.F.A. il distinto procedimento nei confronti del calciatore e della società Al-Swehly Sports Club finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal recesso senza giusta causa e la comminazione a carico del sig. Lameck Banda e del club delle sanzioni disciplinari previste dalle normative internazionali".