Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Barbara Facchetti su papà Giacinto: "Le cattiverie di Calciopoli lo hanno ferito profondamente"

Barbara Facchetti su papà Giacinto: "Le cattiverie di Calciopoli lo hanno ferito profondamente"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Daniele Najjar
Oggi alle 14:27Serie A
Daniele Najjar

La prima figlia di Giacinto Facchetti, Barbara, ha ricordato la Leggenda dell'Inter a 20 anni dalla sua scomparsa. "Se aveva rimpianti? Credo il Mondiale 1970: dopo la semifinale con la Germania Ovest, l’Italia arrivò stanca alla finale con il Brasile di Pelé", le sue parole.

"Io ero la più grande di quattro figli" - ha raccontato - ", spesso percepivamo il suo stato d’animo. Non chiedevamo molto perché in casa non parlava mai di calcio. Però quando lo vedevamo soffrire gli dicevamo anche di mollare, ma il suo amore per l’Inter era troppo grande: non avrebbe potuto farne a meno", le sue parole.

Riguardo alla scelta dell'Inter di ritirare la maglia numero 3, ha ammesso: "Se sarebbe stato d'accordo? Penso di no, anche se si è trattato di un omaggio. A me dispiace che l’abbiano ritirata: sarebbe bello vederla ancora sul prato di San Siro".

Un pensiero anche riguardo a Calciopoli: Barbara spiega che "le cattiverie subite non sono state la causa della malattia", ma sicuramente "lo hanno ferito profondamente nell’animo", ha riconosciuto. Riguardo alla malattia ha aggiunto che "ha avuto purtroppo un decorso rapidissimo". E ricorda di quando emerse del tumore al pancreas: "Molto aggressivo, purtroppo. Fu una mazzata tremenda per tutti. Lui affrontò la malattia con una dignità straordinaria: senza mai lamentarsi o far pesare nulla, provando a reagire e a lottare come sempre. Un giorno in giardino si mise a fare gli addominali. Non voleva mollare. Ma la chemio era molto pesante e c’era poco da fare. Il 4 settembre morì".

Articoli correlati
Gianfelice Facchetti immagina: "Scudetto all'Inter grazie alla Juve? Roba da mito"... Gianfelice Facchetti immagina: "Scudetto all'Inter grazie alla Juve? Roba da mito"
Giacinto Facchetti, il campionissimo dell'Inter amato da tutti Giacinto Facchetti, il campionissimo dell'Inter amato da tutti
4 settembre 2006, muore il presidente dell'Inter Giacinto Facchetti. A soli 64 anni... 4 settembre 2006, muore il presidente dell'Inter Giacinto Facchetti. A soli 64 anni
Altre notizie Serie A
Paratici: “Arrabbiato per il momento del nostro calcio. In Premier pochissimi italiani”... TMWParatici: “Arrabbiato per il momento del nostro calcio. In Premier pochissimi italiani”
L'avvocato di Rocchi: "Arbitri sgraditi? Non ne sa nulla. Chi ha bussato ha fatto... L'avvocato di Rocchi: "Arbitri sgraditi? Non ne sa nulla. Chi ha bussato ha fatto bene"
Napoli, dall'Inghilterra: il Liverpool piomba su Beukema, Slot ne è un estimatore... Napoli, dall'Inghilterra: il Liverpool piomba su Beukema, Slot ne è un estimatore da tempo
La proposta di Bollini, CT Italia U19: "Ci vorrebbe il campionato delle seconde... TMWLa proposta di Bollini, CT Italia U19: "Ci vorrebbe il campionato delle seconde squadre"
Giuliani: "PSG-Bayern, nessuno parli di fase difensiva. Milan-Juventus un mortorio"... TMW RadioGiuliani: "PSG-Bayern, nessuno parli di fase difensiva. Milan-Juventus un mortorio"
Lukaku manda messaggi al Napoli sui social: "Non sono a divertirmi" Lukaku manda messaggi al Napoli sui social: "Non sono a divertirmi"
Seedorf ridimensiona PSG e Bayern: "Un tempo difendere era un'arte. Arsenal favorita"... Seedorf ridimensiona PSG e Bayern: "Un tempo difendere era un'arte. Arsenal favorita"
Matic: "Voglio restare altre 2-3 stagioni al Sassuolo. Grosso è già pronto per qualcosa... Matic: "Voglio restare altre 2-3 stagioni al Sassuolo. Grosso è già pronto per qualcosa in più"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: le parole di Chivu sul “gol in più” (e i numeri di Thuram). Milan: l’obiettivo 26/27 di Allegri. Napoli: il futuro di Conte. Real: pensiero Special. E Psg-Bayern…
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Como, il DS Ludi blinda Fabregas: "Come un anno fa, siamo certi di proseguire insieme"
Immagine top news n.1 Roma, la prossima settimana decisiva per il nuovo ds: tutti i nomi valutati dai Friedkin
Immagine top news n.2 I colloqui solo con arbitri, i club non indagati, le partite: tutte le stranezze dell’inchiesta su Rocchi
Immagine top news n.3 PSG-Bayern manifesto del calcio moderno: il punto d'arrivo. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.4 Mourinho e la crisi del calcio italiano: "Andrei con la M&M, Malagò e Max Allegri"
Immagine top news n.5 Wright è il nuovo Gyokeres del Coventry. Nel 2023 l'Inter preferì Sanchez e Arnautovic
Immagine top news n.6 Il Real Madrid dice no all'Arsenal per Endrick. In attesa del prossimo allenatore
Immagine top news n.7 Juventus, il piano di Spalletti per il futuro: tanti profili in uscita
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Quando i gol non bastano: il miglior PSG della storia solo dopo l'addio di Mbappé Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 PSG-Bayern manifesto del calcio moderno: il punto d'arrivo. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Giovanni Simeone l'uomo copertina del Torino: resterà in granata o lascerà in estate?
Immagine news podcast n.4 Con Fabregas e senza Nico Paz. Cosi il Como programma già il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Giuliani: "PSG-Bayern, nessuno parli di fase difensiva. Milan-Juventus un mortorio"
Immagine news Serie A n.2 Mussa: "PSG-Bayern Monaco: godimento clamoroso. Al ritorno mi aspetto tanti gol"
Immagine news Altre Notizie n.3 Avv. Afeltra: "Ecco perché Rocchi potrebbe non rispondere e Gervasoni sì"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Paratici: “Arrabbiato per il momento del nostro calcio. In Premier pochissimi italiani”
Immagine news Serie A n.2 L'avvocato di Rocchi: "Arbitri sgraditi? Non ne sa nulla. Chi ha bussato ha fatto bene"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, dall'Inghilterra: il Liverpool piomba su Beukema, Slot ne è un estimatore da tempo
Immagine news Serie A n.4 La proposta di Bollini, CT Italia U19: "Ci vorrebbe il campionato delle seconde squadre"
Immagine news Serie A n.5 Giuliani: "PSG-Bayern, nessuno parli di fase difensiva. Milan-Juventus un mortorio"
Immagine news Serie A n.6 Lukaku manda messaggi al Napoli sui social: "Non sono a divertirmi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dagasso: "Zeman mi ha dato tutto, Verratti il mio idolo. Venezia? Subito a casa"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, l'entusiasmo della gente per sognare la A. Ad Empoli oltre 3mila persone
Immagine news Serie B n.3 Lega B, mercoledì 6 maggio incontro con i candidati alla presidenza della FIGC
Immagine news Serie B n.4 Serie B, gli arbitri della 37ª giornata: Spezia-Venezia a Colombo di Como
Immagine news Serie B n.5 Caso Ceresoli: il CONI condanna l'Atalanta, 100mila euro al Catanzaro
Immagine news Serie B n.6 Oddo su Padova-Pescara: "Biancoscudati più esperiti. Delfino più abituato a lottare"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Bandecchi scuote l'ambiente: "Per salvare la Ternana servono solo circa due milioni e mezzo"
Immagine news Serie C n.2 Arezzo, firmata la convenzione per lo stadio. La prima in Italia secondo la nuova Legge Stadi
Immagine news Serie C n.3 Carpi, Bonzanini: "Due anni in C sempre fuori dai playout. Stagioni con numeri positivi"
Immagine news Serie C n.4 Casertana, ottimo periodo di forma per Karlo Butic: 6 gol in 9 partite, piace all'Avellino
Immagine news Serie C n.5 Supercoppa Serie C, Gemelli di Messina arbitrerà Arezzo-Vicenza di sabato
Immagine news Serie C n.6 Serie C, gli arbitri del primo turno della fase a gironi dei playoff. In campo domenica 3 maggio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Torino-Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Via libera alla partecipazione dell'Afghanistan femminile alle competizioni FIFA
Immagine news Calcio femminile n.2 Ricordate il Tavagnacco? Dalle vittorie della Coppa Italia alla retrocessione in Eccellenza
Immagine news Calcio femminile n.3 Il Brighton lancia le donne, ecco il primo stadio femminile in Europa
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, lesione del legamento crociato anteriore per Chiara Beccari
Immagine news Calcio femminile n.5 Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, il prossimo anno ci saranno due Como. Promosso il 1907
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?